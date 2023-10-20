فيديو | بعد تغييره أمام الخليج .. رد فعل عنيف من ميشايل ومواجهة غاضبة مع جيسوس

الهلال هزم الخليج بصعوبة في دوري روشن السعودي

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شهدت مباراة الهلال والخليج ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي لقطة مثيرة جدًا للجدل جمعت جناح الزعيم ميشايل ومدربه جورج جيسوس.

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الهلال نجح في تخطي خصمه بهدف ألكسندر ميتروفيتش وقد أهدر مهاجموه عديد الفرص كما أنقذه حارسه ياسين بونو من فرصة محققة، وقد أقدم مدربه البرتغالي على إخراج ميشايل من الملعب في الدقائق الأخيرة من القاء.

الجناح المهاري لم يتقبل قراره مدربه وقد أظهرته لقطات الكاميرا غاضبًا للغاية وقد انفجر كالبركان ونفث غضبه في زجاجات المياه الموجودة على دكة البدلاء.

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جيسوس انتبه للأمر وتوجه للاعب ودخل في مواجهة كلامية معه كادت أن تتطور لولا تدخل أحد المساعدين من الجهاز الفني ووقوفه بين الرجلين.

يُشار إلى أن فوز الهلال منحه صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي متفوقًا على التعاون بفارق 3 نقاط.

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