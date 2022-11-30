فيديو | بعد أن ذرف الدموع متأثرًا بموقفه .. تيتي وحفيده يقابلان الفلسطيني "الشهم"

مدرب البرازيل أعرب عن تمنيه مقابلة الرجل الفلسطيني، والأخير تواصل مع الاتحاد البرازيلي وتقابلا بالفعل

تحققت أمنية تيتي؛ المدير الفني لمنتخب البرازيل، بعد عدة أيام من بكائه متأثرًا بموقف رجل عربي مع أسرته، في قطر.

قبل أيام ظهر تيتي في مؤتمر صحفي، وبدا عليه التأثر والبكاء، ذاكرًا موقف لرجل عربي، حمل حفيده من الاستاد إلى محطة المترو، عقب نهاية مواجهة البرازيل وصربيا، ضمن الجولة الأولى من مونديال قطر، متمنيًا أن يسعده الحظ بمقابلة هذا الرجل.

وبالأمس، نجح بالفعل تيتي في الوصول لهذا الرجل، الذي يدعى حسام سافاريني، فلسطيني الجنسية، ومقيم في قطر.

سافاريني تواصل مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بعدما شاهد حديث المدرب البرازيلي عنه، وحضر لمران السامبا بالأمس، وقام تيتي بإهدائه قميص المنتخب موقعًا منه.

وقال المدرب للمشجع الفلسطيني: "أشكرك، شكرًا لك لأخلاقك واحترامك، نحن إخوة، وهذا الارتباط لا يعتمد على جنسياتنا".

تقرير غلوبو البرازيليه عن الفلسطيني حسام سافاريني و مقابلته لـ مدرب البرازيل تيتي ، بعد مساعدته لعائلة تيتي .



🎥 globoesporte / g1 pic.twitter.com/XEkLdhRhW2 — 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) November 30, 2022

يذكر أن البرازيل حسمت بالفعل تأهلها لدور الـ16 من مونديال قطر، بعدما حققت الفوز في أول مباراتين أمام صربيا وسويسرا.