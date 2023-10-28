فيديو | أنقذه ثم سخر منه .. مشجع اتحادي يُساعد سانتو بسبب الأمطار الغزيرة!

شاهد ما فعله المشجع مع نونو سانتو

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عبرت جماهير نادي الاتحاد عن غضبها تجاه المدرب البرتغالي نونو سانتو، بعد تعادل فريقها أمام الحزم في دوري روشن السعودي، وذلك في ظل تراجع نتائج ومستوى الفريق.

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وتعادل الاتحاد أمام الحزم بهدفين لمثلهما، في الجولة 11 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليستمر الفريق في الابتعاد عن الانتصارات، للمباراة الرابعة على التوالي في دوري روشن السعودي.

وانتشر فيديو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، لمشجع اتحادي يقف في إحدى شوارع جدة، لمساعدة الناس بسبب كثرة المياه المتراكمة للأمطار الغزيرة، ليتفاجئ بقدوم نونو سانتو في سيارته.

وقام المشجع بتوجيه سانتو بطريقة صحيحة، حتى لا ترتطم سيارته بـ"الرصيف" الموجود في الشارع، وبعدما اكتشف أنه سانتو، سخر من أرقام سيارته، المكتوب فيها "مكة 400"، حيث قال: "هو لا يركعها حتى".

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ويستعد الاتحاد لمواجهة الفيحاء مساء يوم الثلاثاء المقبل، في دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يسعى للخروج من سلسلة النتائج المحلية غير المقنعة بالفوز في تلك المواجهة.

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