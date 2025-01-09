فيديو | ألكسندر أرنولد يثير التكهنات حول مستقبله مع ليفربول برد فعل مفاجئ!

ماذا حدث في ملعب توتنهام؟

أثار النجم الإنجليزي ترينت – ألكسندر أرنولد، التكهنات حول مستقبله مع ليفربول في ظل الأنباء التي ربطت اسمه بالرحيل إلى ريال مدريد.

ويرتبط أرنولد (26 عامًا) بعقد مع ليفربول ينتهي في صيف 2025، أي أنه دخل حاليًا الفترة الحرة في عقده مع الريدز، ويحق له التفاوض والتوقيع لأي نادٍ آخر طالما لم يجدد عقده مع النادي الإنجليزي.

وكان أرنولد ضمن قائمة ليفربول لمباراة توتنهام في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، لكنه خرج من التشكيلة الأساسية لحساب الظهير كونور برادلي، في المباراة التي خسرها الريدز بهدف دون رد.

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ونشرت حسابات جماهيرية لنادي ليفربول، مقطع فيديو يظهر خلاله أرنولد أثناء توجهه إلى ملعب ستاد توتنهام هوتسبير، في لقطة تركت القلق في قلوب مشجعي الريدز.

ويمكن خلال الفيديو سماع أحد المشجعين وهو يخبر المدافع خريج أكاديمية ليفربول، أن الجماهير "ما زالت تدعمه" و"أن يرفع رأسه"، لكن ألكسندر أرنولد لم يرد بأي شكل من الأشكال.

وتسبب رد فعل أرنولد في قلق الجماهير، في ظل كثرة التقارير حول رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حال موافقة ليفربول، أو الانتظار حتى الصيف المقبل للرحيل مجانًا.

وقدم ريال مدريد عرضًا في يناير لإدارة ليفربول، من أجل التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا هذا الشهر، لكن تم رفضه على الفور من قبل نادي ميرسيسايد الذي يواجه احتمال خسارة أحد أكبر أصول النادي مجانًا في الصيف.