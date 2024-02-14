فيديو | ألعاب نارية وهتافات .. جماهير سباهان تُزعج الهلال في إيران

الجماهير الإيرانية تُريد تشتيت تركيز نجوم الهلال

يستعد فريق نادي الهلال لمواجهة نظيره سباهان أصفهان الإيراني، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، ولكن الجماهير الإيرانية لم تترك الزعيم في جو هادئ!

الهلال يحل ضيفًا على سباهان مساء غدٍ الخميس، في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، على أن يتواجه الفريقين في مباراة الإياب يوم الخميس المقبل 22 فبراير الجاري.

وتواجدت أعداد كبير من جماهير سباهان في محيط استاد نقش جهان بمدينة أصفهان، في محاولة لإزعاج لاعبي الهلال أثناء إجراء التدريب الرئيسي استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

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وقامت الجماهير الإيرانية بإشعال الألعاب النارية، والهتاف بصوت عالٍ، بهدف تشتيت تركيز لاعبي الهلال أثناء إجراء التدريب الأخير قبل مواجهة سباهان.

ومن المتوقع أن تشهد مدرجات ملعب نقش جهاز امتلاء المدرجات من جانب الجماهير، والتي تتسع إلى 50 ألف مشجع، من أجل مساندة سباهان ضد الهلال.