فيديو | أعطوهن الميداليات في حقائب.. واقعة غريبة بعد فوز سيدات برشلونة بكأس إسبانيا!

واقعة غريبة بعد فوز سيدات برشلونة بكأس الملكة...

حقق فريق برشلونة، للسيدات لقب كأس ملكة إسبانيا، بعد الفوز على ريال سوسييداد، بثمانية أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت.

وتواصل سيدات برشلونة، سيطرتهن على الكرة الإسبانية، بعد تحقيق لقب الدوري الإسباني للسيدات، وبفارق كبير عن ريال مدريد، أقرب ملاحقيه صاحب المركز الثاني.

وسجلت أهداف اللقاء كل من كلاوديا بينا، وسلمى بارالويلو بواقع هدف لكل لاعبة، بينما سجلت كل من ماريونا كالدينتي، كارولين هانسن، وأونا باتل هدفين لكل لاعبة.

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وعقب اللقاء حدثت واقعة غريبة أثناء تسليم الميداليات للاعبات، إذ سلم الاتحاد الإسباني للاعبات حقيبتين كما ارتدين لاعبات برشلونة، الميداليات بأنفسهم.

جدير بالذكر أن فريق سيدات برشلونة، سيعمل على مواصلة النجاحات عندما يلعب أمام ليون، مساء السبت القادم في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.