فيديو | حدث تاريخي بذكريات برشلونة .. ميسي وألبا يقودان إنتر ميامي إلى نهائي كأس الدوري الامريكي

أهداف ميسي مع ميامي تتواصل

يواصل ليونيل ميسي تسجيل الأهداف مع فريقه الجديد إنتر ميامي، حيث وصل إلى هدفه التاسع في كأس الدوري في ليلة تأهل فريقه إلى نهائي البطولة.

إنتر ميامي وصل إلى نهائي كأس الدوري 2023 بعد فوزه 4-1 على فيلادلفيا يونيون فجر الثلاثاء.

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وسجل ليونيل ميسي هدفه التاسع مع إنتر ميامي بينما سجل زميله السابق في برشلونة جوردي ألبا أول أهدافه مع النادي الأمريكي.

خلال مبارياتهم الست في كأس الدوري سجل إنتر ميامي 21 هدفًا في المجموع، وفي الأربع المباريات التي بدأ فيها كل من ميسي وألبا وسيرجيو بوسكيتس، سجلوا أربعة أهداف في كل مباراة، وقبل وصول الثلاثي السابق لبرشلونة، سجل ميامي 22 هدفًا فقط في العديد من المباريات في الدوري الأمريكي.

هدف ميسي جعله في المركز الثالث ضمن قائمة الهدافين للنادي، خلف جونزالو هيجواين وليوناردو كامبانا، وسجل الأرجنتيني وألبا في نفس المباراة لأول مرة منذ 13 يونيو 2020 مع برشلونة.

سيلعب إنتر ميامي في أول نهائي كأس لهما مساء الأحد ضد الفائز في مباراة ناشفيل.