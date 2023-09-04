تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

فيديو | أبو جودت وباب الحارة .. أقوى مشهد "ساخر" لخسارة الأهلي أمام الفتح

تامر أبو سيدو
Roberto Firmino Al-Ahli 2023-24Getty Images
الأهليالفتحدوري روشن السعودي

الأهلي سقط بالخمسة أمام النموذجي

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

فتحت خسارة الأهلي الثقيلة أمام الفتح في خامس جولات دوري روشن السعودي الباب للكثير من الأشخاص والحسابات على السوشيال ميديا للسخرية منن الفريق الجداوي باستخدام مختلف الصور والفيديوهات والمشاهد الدرامية الشهيرة، وقد ظهر أخيرًا المشهد الأقوى على الإطلاق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي خسر أمام الفتح 5-1 مساء السبت في خامس جولات دوري روشن السعودي، وجاءت تلك الخسارة بعد 4 انتصارات متتالية للفريق جعلته على صدارة جدول الترتيب طوال الأسابيع الماضية.

مغردون على تويتر تداولوا مقطع فيديو يشرح موقف صندوق الاستثمار السعودي من جرأة الفتح وفوزه على أحد أنديته بتلك النتيجة الثقيلة، وذلك باستخدام مشهد من مسلسل باب الحارة الشهير وتحديدًا لشخصية "أبو جودت" التي أداها الراحل زهير رمضان ونالت شهرة كبيرة.

المباريات التالية

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

المشهد يُوضح غضب واستياء صندوق الاستثمار من فوز الفتح على الأهلي، وهو إشارة فيما يبدو إلى أن الأندية الأربعة المملوك 75% منها للصندوق تحظى بمعاملة خاصة في دوري روشن مقارنة ببقية الأندية.

يُشار إلى أن أندية الصندوق الأربعة، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، حظيت بدعم كبير خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري مكنها من ضم عديد النجوم الأجانب الكبار، فيما لم تسنح نفس تلك الفرصة لبقية الأندية مما ولد غضبًا كبيرًا عند جماهيرها وعلى رأسها الشباب.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

206008 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 98374كريم بنزيما
  • 10572خاليدو كوليبالي
  • 19116روبرتو فيرمينو
  • 8659نجولو كانتي
  • 23029مارسيلو بروزوفيتش
  • 46258صفقة أخرى
206008 الأصوات

اختيارات المحررين