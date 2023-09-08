فيديو | انقلبت الآية .. مفاجأة غير متوقعة في قميص الأخضر السعودي أمام كوستاريكا!

تعرف على المفاجأة التي قام بها الأخضر لجماهيره

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يستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره كوستاريكا وديًا مساء اليوم الجمعة، في أزل ظهور للمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني الجديد للأخضر.

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ونشر حساب المنتخب السعودي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو للقميص الذي سيخوض به الأخضر مباراته أمام كوستاريكا في المباراة الودية التي ستجمعهما الليلة.

ولأول مرة سيرتدي لاعبي المنتخب السعودي قمصان تحمل توقيعات جماهير الأخضر، في لفتة تُظهر تقدير نجوم المنتخب السعودي للجماهير الداعمة له.

وبذلك تنقلب الآية، حيث من المتعارف أن اللاعبين هم من يوقعون على القمصان وليس الجمهور، حيث قام عدد من جمهور الأخضر بالتوقيع على القميص وسيرتديها اللاعبين!

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وتولى مانشيني مهمة تدريب المنتخب السعودي خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، الذي رحل من أجل تدريب منتخب بلاده للسيدات.

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