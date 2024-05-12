فيديو | انقسام بين جماهير باريس.. نصف ينال ثأره من مبابي والآخر كرمه!

تباين في ردود فعل جماهير باريس تجاه مبابي...

تباينت ردود أفعال جماهير باريس سان جيرمان، المتواجدة في مدرجات ملعب حديقة الأمراء، أثناء مباراة الفريق الأخيرة هذا الموسم، على ملعبه في الدوري الفرنسي.

ويستضيف الفريق الباريسي، نظيره تولوز ضمن مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الفرنسي، كما ستكون تلك المباراة الأخيرة لنجم الفريق كيليان مبابي، على حديقة الأمراء.

وكان مبابي، قد خرج يوم الجمعة الماضي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو، كشف من خلاله رحيله عن صفوف باريس بنهاية الموسم الحالي.

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وانقسمت ردود فعل جماهير باريس المتواجدة في المدرجات حول وداع مبابي، إذ قام بعض منهم باطلاق صافرات الاستهجان عند مناداة اسم النجم الفرنسي، أثناء اعلان التشكيلة.

بينما قامت فئة أخرى بتكريم مبابي، بالهتاف له ورفع "تيفو" بصورة اللاعب في المدرجات، قبل انطلاق المباراة، وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ذلك التكريم لم يكن مخططًا له من إدارة باريس.

جدير بالذكر أن مبابي، لم يعلن عن وجهته القادمة ولكن بحسب التقارير الصحفية، فإن النجم الفرنسي سينضم إلى ريال مدريد، في الموسم القادم، إذ قام بالفعل بتوقيع العقود، وسيكون الإعلان الرسمي بنهاية الموسم.