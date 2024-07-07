فيديو | انسحاب مغني من حفلة بسبب منتخب إسبانيا

منتخب إسبانيا يتسبب في الغاء حفلًا غنائيًا...

شهد أحد المهرجانات الغنائية في إشبيلية، انسحاب المغني التشيلي كريس ميج، ورفضه استكمال الحفل بسبب منتخب إسبانيا، وعدم تفاعل الجماهير معه.

وأقيم مهرجان غنائي في إشبيلية، يوم الجمعة الماضي أثناء مباراة المنتخب الإسباني، أمام نظيره الألماني، في ربع نهائي بطولة يورو 2024 والتي فاز بها اللاروخا بهدفين مقابل هدف.

ومن جانبها نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تقريرًا عن تفاصيل الحفل، بعد حدوث عطل تقني في الصوت، مما دفع المنظمين إلى تشغيل مباراة إسبانيا وألمانيا، عبر الشاشات لحين حل تلك المشكلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه حتى بعد حل المشكلة استمر تفاعل الجمهور مع المباراة، مما تسبب في غضب كريس الذي غادر الحفل وانسحب اعتراضًا على تصرفات الحضور.

وعلق المغني التشيلي على تصرفات الحضور قبل انسحابه وقال: "إنهم يهتمون بالمباراة، ولا يتابعون الحفل الخاص بي".

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني، سيلاقي نظيره الفرنسي، مساء الثلاثاء القادم في نصف نهائي اليورو، على ملعب أليانز أرينا.