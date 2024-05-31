فيديو | القائم يحرم كريستيانو رونالدو من "مقصية الريال التاريخية" في شباك الهلال!

هدف بوشكاشي ضائع من كريستيانو رونالدو..

قدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق الكرة بنادي النصر، واحدة من لقطاته التي كادت أن تصنع هدفًا لا يُنسى في مشواره مع العالمي، قبل مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال.

ويلتقي النصر بنظيره الهلال، للمرة السادسة في تاريخ نهائيات كأس الملك، والمُقامة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، حيث يبحث العالمي عن اللقب السابع في تاريخه، والأول منذ 1990، فيما يطمح الزعيم للتتويج باللقب الثاني على التوالي، والحادي عشر تاريخيًا.

وأعاد كريستيانو رونالدو إلى الأذهان، ذكريات دوري أبطال أوروبا، بركلة مقصية ولا أروع في الدقيقة 46، بعد استقبال تمريرة عرضية من أوتافيو، ليرتقي ويوجه كرة مقصية رائعة، كادت أن تهز شباك الحارس ياسين بونو، قبل أن ترتطم بالقائم الأيمن، ثم يقرر الحكم احتساب تسلل.

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وكان رونالدو قد سجل واحدًا من الأهداف التي لا تنسى في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وتحديدًا في ذهاب ربع النهائي بموسم 2017-2018، خلال مباراته مع ريال مدريد الإسباني، ضد يوفنتوس الإيطالي، حيث استقبل رونالدو كرة عرضية من داني كارفخال، ليرتقي ويسدد كرة مقصية تاريخية في شباك الحارس جيانلويجي بوفون.

ودخل رونالدو مباراة الهلال، وفي جعبته ثلاثة أهداف سجلها في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما توج البرتغالي منذ أيام بجائزة هداف دوري روشن السعودي، بعدما سجل 35 هدفًا، كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف بموسم واحد في تاريخ المسابقة.