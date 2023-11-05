فيديو | الفراج يُحرج العنزي مجددًا: أنت تتحدث في "سواليف" فرعية، الأهم أن النصر لا يفوز

جدل جديد في برنامج "أكشن مع وليد"

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من جديد، أحرج الإعلامي وليد الفراج الناقد الرياضي محمد العنزي في برنامج "أكشن مع وليد"، وبالطبع لم يخرج الحديث عن الهلال والنصر.

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العنزي، الذي سبق أن تعرض لأكثر من رد محرج من الفراج واضطر في إحدى الحلقات لمغادرة الاستوديو، أكد أنه والنصراويين ليس لديهم أي حساسية من كلمة "الترشيح" التي دومًا ما تُلصق بالنصر عند الحديث عن عالميته ومشاركته الأولى والوحيدة في كأس العالم للأندية.

إذ قال ""ليس لدينا حساسية من كلمة ترشيح، بل من قلب الحقائق، إنما من ليس لديهم إحساس يترشحون للنسخة الماضية من كأس العالم للأندية ويترشحون لنسخة 2025 وليس لديهم أي إحساس من كلمة ترشيح، لكن النصراويون تحديدًا لديهم حساسية من قلب الحقائق".

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الفراج لم يصمت تجاه ذلك الكلام واتهم العنزي بالحديث في "سواليف" فرعية والبعد عن جوهر الحقيقة والشيء الأهم في صراع الهلال والنصر، وهو أن الأول يُتوج بالألقاب والثاني مازال يبحث عنها.

وأضاف "كل هذا سواليف فرعية، حتى الآن النصر غير قادر على حصد دوريات كما فعل الهلال، دوري أبطال آسيا لم يحققه النصر قط، وذهب لكأس العالم مرة وحيدة مقابل أكثر من مرة للهلال، هذه هي المشكلة الرئيسية، لماذا تتحدثون عن أمور فرعية؟".

يُشار إلى أن آخر لقب كبير حققه النصر يعود إلى موسم 2018-2019 وهو الدوري السعودي وقد تُوج به تحت قيادة المدرب روي فيتوريا وبتواجد هدافه عبد الرزاق حمدالله.

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