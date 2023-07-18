فيديو | استقبال الملوك والزعماء .. هكذا رحب كبار مشاهير الولايات المتحدة بليونيل ميسي!

يبدو أن لا حدث يسيطر على الرياضة في الولايات المتحدة الأمريكية بل وكافة المجالات أكثر من انتقال ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي.
يأتي هذا في ظل الترحاب الكبير الذي يتلقاه النجم الأرجنتيني في الدولة الأمريكية الشمالية، بالرغم من أن كرة القدم ليست الرياضة الأولى هناك.
فقد نشر نادي إنتر ميامي مقطع فيديو مجمع لمجموعة كبيرة من مشاهير الولايات المتحدة، غالبيتهم يقيم في ميامي للترحيب بالنجم الأرجنتيني في المدينة.
وكان من أبرز هؤلاء توم برادي، ستيفن كاري، مالوما، أليخاندرو سانز، مانو جينوبيلي، خوان مارتن ديل بوترو، جي بالفين، مارك أنتوني أو دي جي خالد.
جدير بالذكر أن ميسي كان قد تم تقديمه رسميًا لاعبًا لإنتر ميامي ومن المنتظر أن يظهر لأول مرة مع الفريق هذا الأسبوع.
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