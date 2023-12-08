فيديو | "اسألوا الخواجة" .. رد فعل غريب من رئيس الاتحاد بشأن رفض تأجيل لقاء ضمك

شاهد كيف علق رئيس الاتحاد على رفض تأجيل لقاء ضمك

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تلقى نادي الاتحاد هزيمة غير متوقعة على يد نظيره ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 16 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليصدر رد فعل غريب من جانب أنمار الحائلي رئيس العميد.

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وكان الاتحاد قد تقدم بطلب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تأجيل مباراة الفريق أمام ضمك، حتى يبدأ الاستعداد مبكرًا لبطولة كأس العالم للأندية 2023 التي ستقام في جدة، ولكن الطلب قوبل بالرفض.

وخلال خروج الحائلي رفقة المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق من ملعب مباراة ضمك، وجه أحد الصحفيين سؤالًا إلى رئيس الاتحاد، بشأن سبب رفض تأجيل مباراة ضمك.

وكان رد فعل رئيس نادي الاتحاد غريبًا، حيث اكتفى بكلمتين فقط، وهما "اسألوا الخواجة"، في إشارة إلى رفض الأجانب المتواجدين في اتحاد الكرة فكرة تأجيل مباراة ضمك قبل مونديال الأندية.

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