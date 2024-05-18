فيديو | احتفلوا بين الجماهير وأعطوهم درع الدوري.. جنون في تسليم اللقب لليفركوزن!

احتفالية مميزة لباير ليفركوزن بالدوري الألماني...

احتفل لاعبو فريق باير ليفركوزن، بتحقيق لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخهم، بطريقة مميزة مع الجماهير، بعد الفوز على أوجسبورج، عصر اليوم السبت.

وحقق ليفركوزن، الفوز على أوجسبورج، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الألماني، لتحسم كتيبة المدرب تشابي ألونسو اللقب دون أي خسارة.

وعقب انتهاء اللقاء وتسليم درع الدوري الألماني للاعبين، أخذ لوكاس هراديكي، قائد الفريق الدرع وذهب به إلى المدرجات، ثم وصل المدرب ألونسو الذي رفع درع الدوري مع الجماهير في المدرجات.

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وأصبح ليفركوزن، الفريق الأول في التاريخ الذي يحقق لقب الدوري الألماني دون أي هزيمة، بعدما جمع 90 نقطة من 28 فوز وستة تعادلات.

جدير بالذكر أن باير ليفركوزن، سيواصل استعداده لإنهاء الموسم بأفضل طريقة، عندما يلعب مع أتالانتا الإيطالي، مساء الأربعاء القادم في نهائي الدوري الأوروبي، ثم سيواجه كايزرسلاوترن، في نهائي كأس ألمانيا يوم السبت 25 مايو.