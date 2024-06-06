فيديو | "يومان كل أسبوع" .. الأهلي يفاجئ جماهيره بخطوة "تاريخية"!

شاهد مفاجأة الأهلي لجماهيره

فاجأ النادي الأهلي جماهيره بخطوة تاريخية، وذلك بعد انتهاء موسم 2023-2024، وهي المفاجأة التي أسعدت جميع جماهير الراقي.

ونشر حساب النادي الأهلي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو يُعلن فيه عن فتح متحف النادي، الذي سيتم فتحه للجماهير يومين في الأسبوع.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "جماهيرنا الوفية، متحف النادي الأهلي فتح أوابه لاستقبالكم الإثنين والخميس من كل أسبوع".

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وتم عرض في المتحف جميع الكؤوس التي حصل عليها الأهلي في تاريخه، سواء لبطولة الدوري أو كأس الملك أو كأس السوبر وغيرها من البطولات.

ويستعد الأهلي للمشاركة الموسم المقبل في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز الثالث ببطولة دوري روشن السعودي.