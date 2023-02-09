فيديو يكشف حقيقة توتر علاقة العويس والمعيوف في الهلال

هل علاقة حارسي الهلال متوترة فعلًا؟

انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، التي أكدت على أن هناك توتر في العلاقة بين عبد الله المعيوف ومحمد العويس، حارسي مرمى فريق نادي الهلال.

ويشارك المعيوف بصفة أساسية في صفوف نادي الهلال بجميع البطولات، بينما يشارك العويس بشكل أساسي مع منتخب السعودية الذي يشهد دائمًا استبعاد للمعيوف.

وانتشر فيديو عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عقب مباراة الهلال أمام فلامنجو البرازيلي، بنصف نهائي كأس العالم للأندية، بين المعيوف والعويس.

واتجه العويس بشكل سريع نحو المعيوف، ليحتفل معه بحرارة بتأهل نادي الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد الانتصار على فلامنجو بنصف النهائي.

وبذلك التصرف ينهي العويس والمعيوف الجدل المثار حول توتر العلاقة بينهما خلال الفترة الحالية.