فيديو | يقنع ليونيل ميسي بالانتقال إلى فريقه؟ زيارة غامضة من ديفيد بيكهام لتدريبات باريس سان جيرمان!

بيكهام زار تدريبات باريس سان جيرمان بصورة غير متوقعة..

تواجد الإنجليزي ديفيد بيكهام أسطورة نادي مانشستر يونايتد ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي في تدريبات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وسط ترحيب كبير من لاعبي فريق العاصمة الفرنسية بالنجم السابق.

زيارة بيكهام إلى باريس سان جيرمان قد لا تكون غامضة، بالنظر إلى أنه سبق له ارتداء قميص الفريق الفرنسي خلال عام 2013 لمدة خمسة أشهر فقط قبل أن يقرر الاعتزال.

زيارة بيكهام إلى تدريبات باريس سان جيرمان أثارت بعض الشكوك حول محاولته لإقناع الأرجنتيني ليونيل ميسي بالانضمام إلى إنتر ميامي في الصيف المقبل.

عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وسط العديد من التقارير التي تشير إلى أن مفاوضات تجديد العقد بين الطرفين وصلت إلى طريق مسدود.

بيكهام أظهر بعض الحميمية خلال مصافحة ميسي بالتحديد، كما تحدث لبعض الوقت مع سيرخيو راموس زميله السابق في ريال مدريد.

مستقبل ميسي يثير الكثير من الغموض في الوقت الحالي، حيث لم يحدد بطل العالم 2022 وجهته الجديدة بعد، وسط تكهنات بعودته إلى برشلونة من جديد، أو الانتقال إلى دوري روشن السعودي، أو الدوري الأمريكي.