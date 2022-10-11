فيديو| يستفز ديشان أم يوفنتوس؟ بوجبا يرقص في المنزل رغم إصابته!

لماذا يصر النجم الفرنسي على إثارة الجدل؟

مع إعلان قائمة منتخب فرنسا التي تخوض مونديال قطر 2022 وتحمل آمال جماهير الديوك في الحفاظ على اللقب، والتي شهدت غياب النجم بول بوجبا بفعل الإصابة، فإن أول رد فعل من نجم يوفنتوس أثار الجدل بشكل كبير.

ظهر بوجبا في فيديو نشره بنفسه عبر إنستجرام وهو يرقص في منزله وكتب عليه: "أفضل طريقة لاختبار ركبتك!".

كما كتب في الجزء الخاص بتعليق الفيديو: "وقت العائلة.. تم المرور من اختبار الركبة".

اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا يثير الجدل داخل معسكر منتخب فرنسا منذ أشهر خصوصًا فيما يتعلق بقضيته ضد مبابي مع شقيقه الأكبر.

ولكن في الوقت الراهن قد يبدو ظهور فيديو مثل ذلك استهزاء بقرارات ديشان وباستعدادات زملائه للدفاع عن اللقب العالمي الذي أحرزوه في 2018 والذي كان بوجبا نفسه أحد أهم نجومه.