فيديو | يرتدي قميص نجم آخر في الهلال .. نجل ميتروفيتش يتدرب مع والده!

نجل ميتروفيتش لا يرتدي قميص والده مع الهلال

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حرص النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب نادي الهلال، على اصطحاب نجله في تدريبات الفريق، استعدادًا لمباراة التعاون القادمة.

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ويستعد الهلال لمواجهة التعاون بالجولة الـ13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، مساء غدٍ الجمعة، وذلك في مواجهة ستكون قوية جدًا بين الطرفين.

ونشر حساب الهلال عبر تطبيق "سناب شات" فيديو يظهر فيه ميتروفيتش مع نجله، وهما يتدربان بالكرة داخل الصالة الرياضية بنادي الهلال، حيث لا يرتدي قميص والده.

وقام ميتروفيتش بتوجيه بعض النصائح إلى نجله، الذي كان يرتدي قميص البرازيلي نيمار جونيور أثناء التدريب، من أجل التدرب بطريقة صحيحة.

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وينافس ميتروفيتش على صدارة هدافي دوري روشن السعودي، حيث يتصدرها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 12 هدفًا، ويأتي بعده ألكسندر برصيد 9 أهداف.

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