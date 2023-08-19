فيديو | يراوغ برشلونة وريال مدريد .. ديفيس يختار فريقه المفضل!

النجم النمساوي يثير الحيرة!

تسبب النجم النمساوي ألفونسو ديفيس في حيرة كبيرة بين جماهير ريال مدريد وبرشلونة في ظل وجود أنباء عن رحيل قريب له من بايرن ميونخ.

جاء هذا بعد أن قام بنشر مقطع فيديو عبر حساباته الاجتماعية وتم نقله بين حسابات جماهيرية عديدة، وظهر خلاله يفاضل بين الفريقين.

ديفيس ظهر في بداية المقطع ولديه عبارة "ريال مدريد هو أفضل نادٍ في العالم"، وبجوارها رمز لشخص يتثاءب، وهو ما قد يفسره البعض بعدم اقتناعه بذلك، وحتى ديفيس نفسه ظهرت عليه علامات الملل.

وبعد ذلك انتقل فجأة إلى زاوية تصوير أخرى، وبكل حماس قام بغلق عين وترك الأخرى مفتوحة ووضع بعض الرموز بألوان فريق برشلونة.

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يأتي هذا عقب أسابيع من خروج تقارير تؤكد أن ديفيس ووكيله يريدان الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ ويسعى للانضمام إلى ريال مدريد.جدير بالذكر أن عقد ديفيس في صفوف بايرن ميونخ ينتهي بنهاية الموسم المقبل، أي أنه لا يستطيع الرحيل إلا بقرار من إدارة النادي الألماني.