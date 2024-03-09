فيديو | وليد الفراج يتخلى عن حياده ويستفز عاشق الزمالك باحتفال أهلاوي

عفيفي يستسلم أمام الإعلامي السعودي

تفاعل الإعلامي السعودي وليد الفراج، مع انتصار الأهلي على الزمالك في نهائي كأس مصر، بتعليق كوميدي.

وحقق الأهلي لقب كأس مصر، للمرة الـ 39 في تاريخه بعد الفوز على الزمالك، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول بارك، في المملكة العربية السعودية.

الأهلي، حسم اللقاء في آخر 10 دقائق من المباراة، بهدفين بتوقيع إمام عاشور، ثم محمد مجدي أفشة، بعد مباراة مثيرة من الجانبين، سيطر الزمالك على مجرياتها بينما كان الأحمر أكثر فاعلية على المرمى في الوقت القاتل.

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وعقب المباراة، أبدى وليد الفراج سعادته بانتصار الأهلي، ووجه حديثه إلى أحمد عفيفي، محلل قنوات SSC الرياضية والمعروف بانتمائه للزمالك، قائلًا: "الأهلي كسبان وكلنا سعداء ماعدا عفيفي هو الوحيد الذي يشعر بالحزن".

وأضاف: "اعذرني الآن سأتخلص من حيادي، ما رأيك فيما قدمه الأهلي؟"، ثم استعان بتعليقه الشهير: "لازم اديك حتى (زو)"، في إشارة إلى ضربات الفريق الأحمر الحاسمة للقاء.

وأثار تعليق وليد الفراج ضحكات جميع من في الاستوديو التحليلي للمباراة النهائية، ليرد عفيفي: "لدينا مثل في مصر يقول (اللي معاه ربنا يمشي على المايه)".