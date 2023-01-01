فيديو | وشم ميسي دمر حياته .. شاب كولومبي يرغب في إزالة اسم الأرجنتيني!

وشم ميسي يفسد حياة شاب كولومبي!

تأثر انفلونسر كولومبي بإنجاز منتخب الأرجنتين بعد تحقيقهم كأس العالم 2022، وقرر في لحظة من الاندفاع، رسم كلمة "ميسي" على جبهته، بالإضافة إلى "D10s" على أحد خديه، وبعد أسابيع كشف أنه يشعر بالأسف تمامًا لأن حياته أخذت منحى سلبيًا.

الشاب مايك جامبس الذي انتشرت مؤخرًا قصته أكد فيها أنه لن يفعل ذلك مرة أخرى وأنه يريد أن يجد بكل الوسائل طريقة لمحو الكلمات من وجهه، وحتى هذا أدى إلى تلقيه قدرًا هائلاً من الإهانات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الشاب في فيديو قصير عبر حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي: "أنا آسف لأنني حصلت على الوشم، لأنه بدلاً من أن تجلب لي أشياء إيجابية، جاءت آلاف الأشياء السلبية، لشخصه ولعائلته".

بوجه حزين وبدا أنه آسف لما فعله تحدث: "لم أفكر في قول هذا قريبًا كنت فخوراً جدًا في الأيام القليلة الأولى، لكنني آسف لذلك لقد قالوا فقط أنني لست مثال جيدًا للمجتمع".

واعترف بأن الوشم كان بمثابة تحدٍ لأصدقائه، على الرغم من أن الكثيرين حذروه من أنه سوف يندم عليه لاحقًا قائلًا: "قال لي الكثير من الناس ستندم على الوشم الذي حصلت عليه وستريد محوه كنت سعيدًا في الأيام القليلة الأولى، لكن يجب أن أتفق مع كل الناس اليوم".

وأتم: "أريد إزالة الوشم الخاص بي لا أعرف كيف يبدو إجراء مثل هذا، لا أعرف أين يفعلون ذلك لا أعرف ما هو شكله، لكنني متأكد أريد إزالته، أريد إزالته بالليزر لأن حياتي تغيرت سلبًا من جميع الجوانب وأريد أن أكون طبيعي مرة أخرى".