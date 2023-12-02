فيديو | وسط أفراح الانتصار بالديربي .. رئيس الطائي يتوعد الهلال

رئيس الطائي يرفع راية التحدي أمام الهلال

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توعد تركي الضبعان رئيس نادي الطائي، منافسه المقبل في دوري روشن السعودي نادي الهلال، وسط أفراح الأخير بالفوز على النصر في ديربي الرياض.

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الهلال انتصر مساء الجمعة على النصر بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 15 "الرياض إكسبو 2030" ببطولة دوري روشن السعودي.

وقال الضبعان خلال تصريحات عبر برنامج "دورينا غير": "الهلال فريق كبير بالتأكيد، وستكون مباراة صعبة، وبإذن الله سنكون ندًا له".

وأضاف: "سنفعل شيئًا أمام الهلال، ولكل حادث حديث، وأريد أن يدخل اللاعبين فريق ضد فريق ولاعب ضد لاعب، وإذا وثق اللاعب بنفسه بأنه سيفعل شيئًا سيحدث هذا الأمر".

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جاءت تصريحات الضبعان بعد فوز فريقه الطائي على الفتح بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت بدوري روشن، وقبل مواجهة الهلال يوم الجمعة القادم بالجولة 16.

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