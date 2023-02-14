فيديو | وسط الدموع .. رسالة إنسانية من زلاتان إبراهيموفيتش إلى صحفي هولندي!

زلاتان إبراهيموفيتش وصف صحفيًا هولنديًا بأنه صديقه الوحيد هناك.

ظهر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قائد نادي ميلان الإيطالي بصورة مغايرة للصورة النمطية التي رسمها عن نفسه، وذلك بعدما بعث برسالة لطيفة إلى ثايس سليجرز السكرتير الصحفي لنادي آيندهوفن الهولندي، الذي يعاني من مرض خطير.

سليجرز كان على علاقة مقربة للغاية من إبراهيموفيتش خلال فترة عمله كصحفي، أثناء فترة لعب السويدي مع نادي أياكس الهولندي.

النسخة الهولندية من شبكة "ESPN" الرياضية، تواصلت مع المقربين من سليجرز، الذي يعاني من سرطان الدم، وأعلن الأسبوع الماضي أنه لم يعد من الممكن إنقاذ حياته، للحديث عنه وعن مسيرته.

إبراهيموفيتش تحدث خلال التقرير عن علاقته مع سليجرز، والذي وصفه بأنه صديقه الوحيد في هولندا، والذي ساعده عندما كان يمر بأوقات عصيبة في أياكس.

وقال إبراهيموفيتش: "كنت صغيرًا ومرتبكًا ولم يكن لدي أي شخص في هولندا، ثم اتصل بي صحفي لمساعدتي، ولم يكن الصحافيون أصدقائي في ذلك الوقت، بل كانوا أكثر أعدائي".

وأضاف: ""تناولنا العشاء سويًا، وتناولنا الغداء معًا وأصبحنا أصدقاء حميمين جدًا، لقد ساعدني في كل ما أحتاجه".

واختتم زلاتان إبراهيموفيتش رسالته وسط دموعه قائلًا: "لقد تحدثت عنه حتى في كتابي، لأنني كنت ممتنًا جدًا لكل ما فعله من أجلي، لقد دخل قلبي على الفور، ثايس، أريد فقط أن أخبرك أنني أحبك يا صديقي".