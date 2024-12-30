فيديو | سيذهب إلى هذا الفريق! .. والد محمد صلاح يثير الجدل بعد صراع الهلال والاتحاد للتعاقد معه

اللاعب على رأس أولويات المسؤولين السعوديين..

أثار صلاح غالي، والد النجم محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، "الجدل" في الشارع الرياضي السعودي؛ بشأن مستقبل اللاعب.

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صلاح الذي ينتهي عقده مع ليفربول في 30 يونيو 2025، صرح بأن الموسم الرياضي الحالي قد يكون الأخير له مع العملاق الإنجليزي؛ قبل أن تؤكد العديد من التقارير الإعلامية مؤخرًا، اقتراب اللاعب من التجديد مع "الريدز"، لمدة موسمين أخريين.

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وعلى الرغم من هذه التقارير؛ إلا أن والد النجم المصري ظهر في مقطع فيديو مع مشجعين اثنين، ليُزيد من تكهنات انتقال نجله البالغ من العمر 32 سنة، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ في ظل صراع الهلال والاتحاد للتعاقد معه.

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أحد هذين المشجعين قال في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاقٍ واسع بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، إن صلاح سينتقل إلى الهلال الذي يريد تدعيم صفوفه بقوة، قبل كأس العالم للأندية 2025؛ ليرد والد الفرعون المصري: "إن شاء الله".

لكن.. صلاح غالي تراجع عن ذلك؛ وقال وهو يضحك: "في السعودية هُناك الهلال والاتحاد.. محمد سينتقل إلى النادي الذي سيدفع له أكثر".

وكان الاتحاد يريد التعاقد مع صلاح في صيف عام 2023، مقابل 150 مليون جنيه إسترليني تقريبًا - حسب العديد من التقارير -؛ لكن النادي الإنجليزي العملاق تمسك به، كما أن اللاعب نفسه فضل البقاء مع الفريق وقتها.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، منذ الانضمام إليه من روما في صيف 2017؛ حيث سجل 231 هدفًا وصنع 105 آخرين، خلال 375 مباراة رسمية.