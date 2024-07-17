فيديو | والد كيليان مبابي يحتفل بانتقال نجله إلى ريال مدريد بـ100 قميص!

لحظة خاصة لمبابي الأب وهو يرى حلم نجله في الطفولة يتحقق..

حرص ويلفريد مبابي، والد النجم الفرنسي كيليان مبابي، المنضم حديثًا إلى ريال مدريد، على الاحتفاء بانتقال نجله إلى النادي الملكي على طريقته الخاصة.

وقام فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، أمس الثلاثاء بتوقيع عقود انضمام كيليان مبابي إلى الميرنجي، وبعدها تم تقديمه إلى الجماهير في حفل تاريخي بملعب سانتياجو برنابيو.

وعرضت شبكة "ريليفو"، مقطع فيديو متداول بين الجماهير الإسبانية، يظهر ويلفريد مبابي أثناء توجهه إلى أحد المتاجر الرسمية لنادي ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، من أجل شراء قمصان تحمل اسم ورقم نجله.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرتدي كيليان الرقم 9 في ريال مدريد، وهو نفس الرقم الذي بدأ به الأسطورة كريستيانو رونالدو مسيرته مع الملكي قبل 15 عامًا.

وأشارت الشبكة، إلى أن ويلفريد مبابي، طلب شراء 100 قميص باسم ورقم نجله، حيث سيقوم بتوزيعها على المقربين منه، احتفالًا بانتقال الفتى الفرنسي إلى ريال مدريد وتحقيق حلم طفولته.

يذكر أن ويلفريد مبابي ينحدر من أصول كاميرونية، وهو مدرب كرة قدم، وكان قد عمل وكيلًا لنجله كيليان، قبل أن تتولى والدته فايزة العماري هذه المهمة في السنوات الماضية.