فيديو | هل يتعاقد معه النصر؟ .. نور الدين أمرابط لجمهور العالمي: سأعود قريبًا

الجناح المغربي استمر ثلاث سنوات مع النصر، حصد خلالها ثلاث بطولات

تألق المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022 وبروز لاعب وسطه سفيان أمرابط، ذكر جماهير النصر السعودي بنجمها السابق المغربي نور الدين أمرابط، مشيدة بالسنوات التي قضاها مع الفريق.

الجناح الأيمن المغربي كان قد انضم للعالمي في صيف 2018 قادمًا من نادي ليجانيس الإسباني، قبل أن يرحل في صيف 2021 في صفقة انتقال حر، لناديه الحالي أيك أثينا اليوناني.

ووجه نور الدين رسالة لجمهور النصر، خلال حلوله ضيفًا على برنامج "مجلس قناة الكاس"، إذ قال: "شكرًا جزيلًا، أحبكم جميعًا، وسأعود قريبًا إن شاء الله".

وبسؤاله عما إذا كان يقصد أنه سيعود لارتداء قميص العالمي من جديد، أوضح اللاعب المغربي: "أقصد أنني سأعود لزيارتهم، قضيت ثلاث سنوات مع النصر، شعرت بالكثير من الحب، كانت أوقاتًا رائعةً بالفعل، حققنا لقب الدوري وكأسي السوبر وكنا نستحق حصد المزيد، السعودية بلد رائع والأجواء التنافسية به عالية والشعب رائع للغاية، سأذهب للمدينة فهو مكان خاص، هو بلد خاص بشكل عام".

يذكر أن أمرابط خاض 100 مباراة مع النصر، سجل خلالها 17 هدفًا، وصنع 25، وتمكن خلالها من حصد لقب الدوري السعودي ولقبي كأس السوبر السعودي.