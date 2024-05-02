فيديو | هل كان يريد شراء تشيلسي؟ محمد أبو تريكة يجيب..

نجم مصر يواصل مناوشة جماهير البلوز

داعب نجم الكرة المصرية ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" محمد أبو تريكة جماهير تشيلسي من جديد على خلفية تحليله لمباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.

وسئل أبو تريكة قبل انطلاق المباراة من مقدم الاستوديو: "هل أنت في خصومة مع جماهير تشيلسي؟" فأجاب النجم المصري: "لا!".

قال سؤالًا آخر: "هل كنت تريد شراء نادي تشيلسي ولم يناسبك السعر؟" فرد الأسطورة المصري: "ماذا أشتري؟ أنا مفلس!".

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ثم داعب أبو تريكة مقدم الاستوديو قائلًا: "لم يكن علي الدور لتحليل هذه المباراة، غيرنا المحللين أكثر من مرة.. دعنا نبدأ".

الجدير ذكره أن أبو تريكة انتقد فريق تشيلسي هذا الموسم أكثر من مرة ما سبب سخطًا جماهيريًا بين مشجعي تشيلسي العرب.