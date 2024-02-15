فيديو | هل فعلها مرة أخرى؟ روبرتو مانشيني يثير التساؤلات في لقاء النصر والفيحاء!

شاهد ما فعله مانشيني في لقاء النصر والفيحاء

أثار المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي التساؤلات، بعد حضوره في مباراة النصر والفيحاء ببطولة دوري أبطال آسيا 2022-2023.

وحرص مانشيني على الحضور في لقاء النصر والفيحاء، في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، والتي انتصر فيها العالمي بهدف دون رد.

وغادر مانشيني مقعده في ملعب الملز الذي استضاف المباراة بالدقيقة 76، أي قبل أن ينتهي اللقاء، وقبل أن يُسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف المباراة الوحيد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولكن هناك البعض من أكد على أن مانشيني عاد مرة أخرى إلى مقعده في ملعب الملز، من أجل استكمال المباراة، وأنه غادر بعد نهاية اللقاء.

وكرر مانشيني ما فعله في مباراة السعودية أمام كوريا الجنوبية ببطولة كأس أمم آسيا 2023، التي شهدت خروج الأخضر من البطولة، حيث ترك الملعب قبل نهاية الركلات.

واعتذر المدرب الإيطالي بعدها عن تركه الأخضر أثناء تنفيذ ركلات الترجيح، ليُكرر ما فعله في مباراة النصر والفيحاء.