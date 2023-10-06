فيديو | هل شعر كريستيانو رونالدو بـ"الغيرة" من بروزوفيتش بسبب جماهير النصر؟

نظرات كريستيانو رونالدو تكشف حقيقة "غيرته" من بروزوفيتش

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احتفت جماهير نادي النصر السعودي، بالنجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، في بداية مباراة أبها، مساء اليوم الجمعة.

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النصر يستضيف أبها، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ورفع عشاق العالمي، "تيفو ضخم" في بداية مواجهة أبها؛ للتعبير عن حبهم الكبير لبروزوفيتش، الذي انضم إلى الفريق الأول في الصيف الحالي، قادمًا من إنتر الإيطالي.

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وأثناء رفع "التيفو"، التقطت الكاميرات صورًا للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق النصراوي؛ وهو ينظر بإعجاب إلى بروزوفيتش، وسط ابتسامات على وجهه.

هذه النظرات والابتسامات، تؤكد على عدم وجود أي "غيرة" من رونالدو، ضد زميله الكرواتي؛ حيث دائمًا ما كان يواجه الأسطورة البرتغالية، اتهامات بالغضب من أي لاعب، يخطف منه الأضواء، في الفرق التي لعب لها.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك.. بل ظهر التفاهم الكبير بين كريستيانو ومارسيلو بروزوفيتش، داخل المستطيل الأخضر، عندما مرر صاروخ ماديرا "كرة سحرية" بالكعب، إلى متوسط الميدان الكرواتي، الذي صنع الهدف الأول أمام أبها، والذي سجله النجم البرتغالي أوتافيو، في الدقيقة الثالثة.

جدير بالذكر أن النصر، حقق الفوز في 10 مباريات متتالية بمختلف المسابقات، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ وذلك قبل مواجهة أبها.

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