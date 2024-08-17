فيديو | "هل تسمعيني؟" ..علي البليهي يُحرج مراسلة بسبب قصر قامتها!

مدافع الهلال يتسبب في إحراج المراسلة!

لا يتوقف علي البليهي مدافع نادي الهلال عن لقطاته المثيرة للجدل، حيث ظهر في مشهد جديد بعد نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي ضد النصر.

وتوج الهلال بكأس السوبر على حساب النصر، بعدما حقق الفوز برباعية مقابل هدف واحد، في المواجهة التي أقيمت في أبها مساء اليوم السبت.

وفي بداية الحديث بين البليهي ومراسلة قناة "SSC" قال البليهي للمراسلة: "أنا لا أسمع هل أنتِ تسمعين؟"، لترد عليه قائلة: "نعم أسمعك".

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وبعدها قال مدافع الهلال: "الحمد لله المباراة ما كانت سهلة، وكنا في الشوط الثاني أفضل، وهذا يدل معسكرنا كان ناجح".

وأضاف: "بداية موسم بطولة، ختمنا بالسوبر وبدينا بالسوبر، ونعد الجماهير أن نحافظ على الثلاثية ونزيد عليها بطولات".

علي اختتم حديثه قائلًا: "حضر البليهي أم لا الهلال يفوز؟ بالضبط الموجود في الهلال الخير والبركة، الفريق لا يقف على أحد، ونهدي الفوز لأخونا محمد البريك الله يتغمد روح والدته بالجنة ونعطيه البطولة".