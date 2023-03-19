فيديو | هل اكتفى ليونيل ميسي؟ البرغوث يرفض تحية جماهير باريس سان جيرمان!

النجم الأرجنتيني خرج مباشرة إلى غرفة الملابس بعد هزيمة باريس سان جيرمان أمام رين.

واجه الأرجنتيني ليونيل ميسي يومًا عصيبًا على ملعب "حديقة الأمراء" في خسارة باريس سان جيرمان أمام رين في قمة الجولة 28 لمنافسات موسم 2022-23 من بطولة الدوري الفرنسي.

جمهور باريس سان جيرمان عبر عن غضبه خلال النصف الثاني من المباراة، خاصة تجاه ميسي، وأطلق العديد من صافرات الاستهجان ضده.

ويبدو أن ميسي قرر أنه شاهد وسمع ما يكفي، حيث خرج مباشرة إلى غرفة خلع الملابس مع صافرة النهاية، ولم يقف لتحية جمهور "حديقة الأمراء" مع زملائه في الفريق.

وبينما كان ميسي سريعًا في إخراج نفسه من الملعب بعد الخسارة ضد رين، قام كيليان مبابي، الذي حمل شارة القيادة، بالتصفيق لمشجعي باريس سان جيرمان قبل أن يخرج متجهًا إلى غرف الملابس.

ويتواصل مؤخرًا طرح الأسئلة حول مستقبل ميسي مع باريس سان جيرمان، حيث من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وارتبط بالعودة إلى برشلونة أو الانتقال إلى الدوري الأمريكي.