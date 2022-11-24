فيديو | هل استحق رونالدو الحصول على ركلة جزاء ضد غانا؟

شكوك حول تعرض غانا للظلم

حالة جديدة من الجدل التحكيمي تظهر في مباراة البرتغال مع غانا في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجح في التقدم لصالح بلاده في الدقيقة 65 من عمر المباراة من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

ولكن ركلة رونالدو كان مشكوكًا في صحتها، بل اتجهت الأغلبية نحو خطأ قرار الحكم الأمريكي صاحب الأصول المغربية إسماعيل الفاتح في الإشارة إلى علامة الجزاء بعد سقوط صاحب الـ37 سنة.

والغريب في الأمر أن الحكم لم يذهب إلى شاشة تقنية الفيديو من أجل رؤية اللقطة بنفسه، وسط حالة من الاعتراض للاعبي المنتخب الغاني.

ومن جانبه قال جمال الغندور الحكم المصري السابق والمحلل في شبكة "beIN Sports"، إن الركلة لم تكن صحيحة وجاءت من خدعة رونالدو لمدافع الفريق الخصم.

جدير بالذكر أن غانا نجحت في تعديل الكفة سريعًا بعد هدف رونالدو، حيث أحرز أندريه أيو الهدف الأول لممثل قارة إفريقيا، قبل أن يعيد جواو فيليكس البرتغال للمقدمة بهدف آخر.