فيديو | هكذا التقى جوارديولا وإبراهيموفيتش بعد سنوات من القطيعة!

كيف كان اللقاء؟

بعد سنوات طويلة من التنابز الشديد بينهما على مستوى التصريحات الإعلامية، والتي وصلت إلى الانتقاد اللاذع في كتاب "أنا زلاتان" للمدرب بيب جوارديولا، التقى كل من النجم السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش ومدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا.

هذا اللقاء تم على عشب ملعب "يانكي" في الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان كل من ميلان ومانشستر سيتي يخوضان مباراة ودية تحضيرية للموسم المقبل.

وانتهى اللقاء بفوز ميلان 3-2 على مانشستر سيتي، ولكن أبرز ما تم الوقوف عنده هو اللقاء الودود بين إبراهيموفيتش "المستشار الرياضي في ميلان" وبيب جوارديولا.

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جوارديولا هو من ذهب في البداية إلى حيث كان يقف زلاتان، احتضنا بعضهما البعض، وتبادلا الكلمات والابتسامات بشكل ودود، قبل أن ينصرف بيب وسط ضحكات أخيرة من زلاتان.

وكان سبب المشكلة الرئيس بين الطرفين هو أن السويدي أتى إلى برشلونة موسم 2009-2010 في ذروة نجومية ليونيل ميسي وتشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا، لم يقدم أفضل مستوياته رغم أنه بصم على 21 هدفًا في موسم واحد، لكن التعامل معه كنجم من قبل بيب جوارديولا لم يرقه على الإطلاق، واصفًا إياه بأن "جوارديولا انتدب سيارة فيراري ويقودها كسيارة فيات!".. إلى غير ذلك من الأوصاف الشخصية في حق جوارديولا.