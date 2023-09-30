فيديو | "هذا ليس لاعبًا" .. رد فعل غريب من رئيس الأهلي حول أحد نجوم فريقه!

رد فعل غير متوقع من رئيس الأهلي عن أحد نجوم فريقه

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حالة من الغضب تُسيطر على جماهير النادي الأهلي، التي تواجدت في مدرجات ملعب مباراة فريقها أمام الاتفاق، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، جعلها توجه رسالة إلى خالد العيسى رئيس النادي.

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وتعادل الأهلي سلبيًا بدون أهداف أمام الاتفاق، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، وذلك ليستمر الفريق في نتائجه غير المقنعة، بعد الخسارة في الجولتين الماضيتين أمام الفتح ثم النصر.

وانتشر عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو من داخل مدرجات الأهلي، القريبة من المكان المخصص لجلوس إدارة النادي لمتابعة المباراة، حيث قام عدد من الجماهير الحاضرة لتوجيه رسائل إلى رئيس النادي.

أحد المشجعين قال لرئيس الأهلي: "هل هذا لاعب؟"، ليرد خالد على من بجواره قائلًا: "لا والله ليس لاعبًا!"، دون الكشف عن هوية اللاعب الذي يتحدث عنه.

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وعبر آخرون من المتواجدين في المدرجات عن غضبهم من مستوى الفريق، حيث أكد أحدهم على أنه لا يوجد انسجام بين اللاعبين في أرضية الملعب.

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