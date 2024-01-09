فيديو | هدية خاصة .. كريستيانو رونالدو يتسبب في سعادة نجم ريال مدريد

مفاجأة نصراوية لنجم نادي ريال مدريد

احتفل النجم البرازيلي الشاب رودريجو جوس، مهاجم نادي ريال مدريد، بعيد ميلاده الثالث والعشرين، على هامش تواجده في المملكة العربية السعودية، للمشاركة في كأس السوبر الإسباني.

السعودية تستضيف بطولة كأس السوبر الإسباني على أراضيها؛ حيث سيواجه ريال مدريد، غريمه أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الأول، بينما يضرب برشلونة، موعدًا مع أوساسونا.

وفي هذا السياق.. تلقى روديجو، "هدية خاصة" من إدارة نادي النصر، بمناسبة عيد ميلاده؛ حيث يتدرب العملاق الإسباني خلال تواجده على الأراضي السعودية، في منشآت قلعة العالمي.

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الهدية التي تلقها النجم البرازيلي الشاب، عبارة عن قميص نادي النصر "الثالث"، يحمل اسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول.

وظهرت السعادة على وجه رودريجو جوس، بعد تلقيه هذه الهدية؛ خاصة أن رونالدو يُعد أحد أساطير نادي ريال مدريد عبر التاريخ؛ حيث سجل معه 450 هدفًا وصنع 131 آخرين في 438 مباراة رسمية.