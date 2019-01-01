فيديو | هدف يوسف عطال الأجمل في موسم نيس 2018-2019

الجزائري حسم الصراع لصالحه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

فاز الجزائري يوسف عطال بجائزة هدف الموسم في نيس، وذلك عن هدفه الرائع ضد جانجون في الدوري الفرنسي.

وسجل صاحب الـ23 عامًا هدفه بتسديدة قوية ومباشرة خلال انتصار نيس على جانجان بثلاثة أهداف دون رد في الليج وان.

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وقد تنافس هدف عطال مع هدف إيجناتيوس جانجو ضد باريس سان جيرمان، وطُرح الهدفان للتصويت عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاص بالنادي الفرنسي.

وحسم هدف الظهير الأيسر المنافسة لصالحه بما يزيد عن 80% من الأصوات، ليُتوج موسمه الرابع مع نيس والذي فاز خلاله بلاعب الشهر في الفريق أكثر من مرة.

يُذكر أن عطال متواجد حاليًا في مصر حيث سيشارك مع منتخب بلاده الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستنطلق يوم الجمعة القادم، وقد ارتبط اللاعب مؤخرًا بعدد من الأندية أبرزها باريس سان جيرمان.

شاهد الهدف الجميل ..