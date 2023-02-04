فيديو | هدف هالير الأول بعد السرطان .. احتفال جنوني وسقوط مضحك!

النجم الكبير عاد للتسجيل من جديد!

شهدت مباراة بوروسيا دورتموند أمام نظيره فرايبورج تسجيل النجم سيباستيان هالير لهدفه الأول منذ عودته من رحلة العلاج الطويلة التي خاضها مؤخرًا للتخلص من السرطان.

جاء هذا في الدقيقة الـ 51 وكان هدف هالير هو الثالث لأصحاب الأرض بعد أن كان الفريق قد تقدم في الدقيقة الـ 26 والـ 48 بالهدفين الأول والثاني.

جاء هدف هالير من رأسية بعد ركلة ركنية وكرة عرضية، وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

الاحتفال بالهدف كان على قدر الحدث، حيث أبدى اللاعب سعادة كبيرة للغاية، لكنه شهد بعض الكوميديا أيضًا بسقوط اللاعب كريم أديمي أرضًا محاولًا الاحتفال معهم.

جدير بالذكر أن هالير كان قد عاد للمباريات الرسمية بداية من بداية العام الجاري، وتعد تلك هي ثاني مباراة يخوضها بشكل أساسي.