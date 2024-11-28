فيديو.. هدف خارق من رونالدينيو في كلاسيكو الأرض بين أساطير برشلونة وريال مدريد

عشاق كرة القدم تذكروا سحر رونالدينيو خلال مباراة أساطير برشلونة وريال مدريد 2024

على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، أقيمت مباراة أساطير برشلونة وريال مدريد بمناسبة مرور 125 عامًا على إنشاء النادي الكتالوني.ا

وشهدت المباراة حضور 31 ألف متفرج على ملعب خليفة الدولي، رغبوا جميعًا في الاستمتاع بكرة القدم والحنين إلى الذكريات الخاصة بالكلاسيكو.

المباراة شهدت لعب أساطير عدة في تاريخ الناديين، أبرزهم البرازيليان رونالدينيو وريفالدو من قبل برشلونة، وكلارينس سيدورف ولويس فيجو من طرف ريال مدريد إلى جانب لفيف آخر من الأساطير.

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لكن أبرز ما استرعى الانتباه خلال المباراة، كان ذلك الهدف المبهر الذي سجله الأسطورة البرازيلي رونالدينيو من ركلة حرة مباشرة بديعة، نفذها بمنتهى الإتقان لتسكن المقص الأيمن للحارس فرانشيسكو بيو.

شاهد هدف رونالدينيو الخرافي من ركلة حرة في شباك أساطير ريال مدريد 2024

نتيجة مباراة أساطير برشلونة وريال مدريد 2024

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين نظيفين، فقد تقدم خوان بابلو سورين لصالح برشلونة، قبل أن يضاعف رونالدينيو التقدم بهدفه الساحر.

لكن ريال مدريد عادل النتيجة في الشوط الثاني بهدفين في ظرف خمس دقائق سجلهما لويس فيجو وإدوين كونجو ليتجه الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في الأخير لبرشلونة بنتيجة 4-2.

تشكيلة أساطير ريال مدريد أمام برشلونة 2024

حراسة المرمى: فرانشيسكو بيو

خط الدفاع: فرانشيسكو بافون - راؤول برافو - فيرناندو سانز

خط الوسط: لويس ميلا - كلارينس سيدورف - أنطونيو نونييز - خوسيه إيميليو أموفيثكا

خط الهجوم: سافيو - لويس فيجو - إدوين كونجو

تشكيلة أساطير برشلونة أمام ريال مدريد 2024

حراسة المرمى: فيتور بايا

خط الدفاع: خوان بابلو سورين - إريك أبيدال - فيرناندو نافارو - فرانك دي بور

خط الوسط: جايسكا ميندييتا - روبرتو تراشوراس

خط الهجوم: رونالدينيو - ريفالدو - لودوفيك جولي - ديفيد فيا

شاهد أهداف مباراة أساطير ريال مدريد وبرشلونة 2024

شاهد ركلات ترجيح مباراة أساطير ريال مدريد وبرشلونة 2024