فيديو - هدف جوليانو في الوحدة الإماراتي يحصل على لقب الأفضل

جاء بعد تصويت الجمهور الذي جرى عبر الموقع الالكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم

ماجد جزر

أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا عن الهدف الأفضل في جولة إياب دور الـ16 بالمسابقة والتي أقيمت الأسبوع الماضية.

ووقع اختيار الاتحاد الآسيوي على هدف البرازيلي جوليانو لاعب نادي النصر السعودي، ليحصد جائزة أفضل هدف في إياب دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا.

تتويج جوليانو بالجائزة جاء بعد تصويت الجمهور الذي جرى عبر الموقع الالكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحجز النصر، بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد تخطيه عقبة الوحدة الإماراتي، بالفوز عليه إيابًا (3-2)، بعد انتهاء الذهاب، بالتعادل الإيجابي (1-1).

حمد الله عرفناه هدافًا ذو طابع خاص، أما إذا تحول كصانع وش تقولوا، فخامة🔥🔝



هدف جوليانو يفوز بجائزة هدف الأسبوع من قبل الاتحاد الآسيوي.👏pic.twitter.com/9fcnU18Bnh — موقع قول السعودي (@GoalSA) August 16, 2019

وينتظر نادي النصر السعودي مواجهة قوية أمام نادي السد القطري في دور ربع نهائي البطولة، وتقام المباراة الأولى بالرياض 28 أغسطس، بينما تُقام مباراة الإياب في قطر يوم 16 سبتمبر.