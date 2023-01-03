فيديو | هدف أول وصداقة سريعة .. تفاصيل أول مران لرونالدو مع النصر

حديث لم ينقطع بين كريستيانو وصديقة الجديد في النصر خلال الحصة التدريبية

Shahid

تحت أنظار الآلاف من جماهير النصر السعودي، خاض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول مران له مع العالمي، على ملعب مرسول بارك.

العالمي أقام حفل تاريخي اليوم الثلاثاء، لتقديم الدون للجماهير لاعبًا جديدًا في الفريق، ولمدة موسمين ونصف.

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وعقب نهاية الحفل، خاض اللاعبون المران أمام الجماهير، وسط تفاعل كبير مع كل كرة يركلها كريستيانو.

وشهد المران إحراز رونالدو هدفه الأول مع الفريق العاصمي، بجانب فوز فريقه في المناورة التدريبية التي أقامها المدرب الفرنسي رودي جارسيا في منتصف الملعب.

ولفت رونالدو الأنظار بحديثه المستمر مع البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط الفريق، بشكل مستمر طوال الحصة التدريبية، ليكشف عن صداقة سريعة بين الثنائي.

يذكر أن النصر يستعد لمواجهة الطائي بعد غدٍ الخميس، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

Shahid