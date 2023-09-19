فيديو | هدف أسطوري لحارس لاتسيو يحرم أتلتيكو مدريد من الفوز في الوقت القاتل

لقطة لا تحدث كل يوم

في الوقت الذي كانت تسير فيه الأمور نحو خسارة لاتسيو بافتتاح الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، قرر حارسه إيفان بروفيديل تقمص دور البطولة.

الفريق الإيطالي لعب على أرضه ووسط جماهيره ضد أتلتيكو مدريد في إطار منافسات المجموعة الخامسة، وكان متأخرًا بهدف سجله بابلو باريوس في الدقيقة 29 من عمر اللقاء.

الدقيقة كانت 95 ولاتسيو على أعتاب الخسارة الأوروبية الأولى له هذا الموسم، ولكن بروفيديل قرر الخروج من مرماه في ركنية متأخرة لمساعدة فريقه على خطف نقطة.

وبالفعل تم لعب الكرة الركنية لكنها ارتدت للدفاع الإسباني، قبل أن تعود مرة أخرى للاتسيو من خلال لويس ألبرتو الذي لعب كرة عرضية متقنة على رأس الحارس الإيطالي ليحرز هدف التعادل وسط فرحة هيستيرية من أصحاب الأرض.

ويعد بروفيديل رابع حارس يسجل في دوري أبطال أوروبا، كما أنّه ثاني حارس يسجل دون احتساب الأهداف من ركلات جزاء.

يذكر أن التعادل جعل لاتسيو يحتل المركز الثالث بالمجموعة الخامسة التي يتصدرها فينورد بـ3 نقاط بعد فوزه على سلتيك بثنائية نظيفة.