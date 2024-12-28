فيديو | بعد هدف الأخضر الثالث.. مشاجرة عنيفة بين اللاعبين تفسد مباراة السعودية والعراق

ماذا حدث؟

شهدت مباراة السعودية والعراق التي احتضنها ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، أحداث عنف بين لاعبي المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الخليج العربي (خليجي 26).

وحقق المنتخب السعودي الفوز بنتيجة 3-1، حيث تقدم عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ورد مهند علي بهدف التعادل للعراق في الدقيقة 64.

ومع اقتراب صافرة النهاية، تمكن عبد الله الحمدان من تسجيل ثنائية للأخضر السعودي في الدقيقتين 81 و86.

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وعقب تسجيل الهدف الثالث للسعودية، وقعت أحداث عنف بين اللاعبين، على أرضية الملعب وقرب مقاعد البدلاء، ما دفع الجهات المنظمة للتدخل والفصل بين الجميع.

بهذه النتيجة، تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي خليجي 26، رفقة البحرين، ولكل منهما 6 نقاط، بينما ودع البطولة منتخبا العراق واليمن برصيد 3 نقاط لكل منهما.