فيديو | هدايا من أجل الكلاسيكو .. جمهور الأهلي يحفز نجومه قبل لقاء الهلال

مشجع أهلاوي يحفز لاعبي فريقه قبل الكلاسيكو

SHAHID

تستعد جماهير الأهلي لخوض فريقها مباراة الكلاسيكو أمام الهلال مساء يوم الجمعة المقبلة على طريقتها الخاصة، عن طريق تقديم هدايا خاصة للاعبين الأجانب.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويلعب الأهلي أمام نظيره الهلال مساء الجمعة، بالجولة 11 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في أول كلاسيكو بين الفريقين، بعد صعود الراقي من جديد إلى دوري المحترفين.

وتداولت جماهير الأهلي مقطع فيديو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، لمشجع أهلاوي وهو يقوم بتوزيع الهدايا على نجوم الراقي الأجانب، تحفيزًا لهم من أجل الكلاسيكو.

وقام المشجع بتوزيع هدايا على الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسييه والسنغالي إدوارد ميندي، بالإضافة للبرازيلي روبرتو فيرمينو، وطلب منهم الفوز بكلاسيكو الجمعة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ويتصدر الهلال ترتيب دوري روشن برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 22 نقطة، ما يعني أن الفوز سيجعل الراقي يعود بقوة للمنافسة على الصدارة من جديد.

SHAHID