فيديو | هالاند يودع جماهير بوروسيا دورتموند

شهدت مواجهة بوروسيا دورتموند اليوم بنظيره هيرتا برلين حفل وداعي للنجم النرويجي إرلينج هالاند الذي سيرحل عن صفوف الفريق.

جاء هذا في أعقاب إعلان مانشستر سيتي عن الاتفاق بشكل أولي مع بوروسيا دورتموند على تفعيل الشرط الجزائي في عقد هداف الفريق.

وقبل بداية المباراة قامت إدارة بوروسيا دورتموند بتكريم اللاعب الشاب الذي أسهم في العديد من الأهداف خلال فترته مع الفريق.

وكانت مواجهة السبت هي الأخيرة لهالاند على ملعب سيجنال إيدونا بارك الخاص ببوروسيا دورتموند حيث أنهى النادي الألماني مبارياته لهذا الموسم.

وكان بوروسيا دورتموند قد حقق الفوز بهدفين لهدف وسجل هالاند الهدف الأول في مباراة تحصيل حاصل لم تكن لتغير من مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني.

What a ride! Thank you, Erling! 👏 pic.twitter.com/uXcRiGBGDh — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 14, 2022

وخرج هالاند ليشكر إدارة وجماهير بوروسيا دورتموند على كل ما قدموه له خلال فترته مع الفريق، والتي بدأت قبل حوالي عام ونصف.

وكتب هالاند: "كان من الشرف لي ارتداء ذلك القميص، في بوروسيا دورتموند أمضيت الكثير من اللحظات التي ستبقى خالدة في ذاكرتي وقابلت مجموعة مميزة من الأشخاص، بالإضافة للجماهير الرائعة التي كانت بمثابة لاعب إضافي في كل مباراة، لن أنساكم أبدًا، وشكرًا لكم جميعًا".

جدير بالذكر أن هالاند أنهى الموسم في الدوري الألماني بالمركز الثالث بجدول ترتيب الهدافين، حيث سجل 22 هدفًا وصنع سبعة هذا الموسم.