ماذا قال النجم النرويجي؟

بعث إرلينج هالاند برسالة مباشرة إلى خصوم مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع عودته إلى النادي لبدء التحضير للموسم الجديد.

وانضم هالاند إلى بعض زملائه "كالفين فيليبس وجاك جريليش وإيدرسون وستيفان أورتيجا وريكو لويس" في مقر تدريبات مانشستر سيتي، بينما سينضم المشاركون في كوبا أمريكا واليورو إلى المجموعة قريبًا.

ونشر هالاند عددًا من الصور مع زملائه والطاقم التدريبي في مانشستر، وعلق عليها: "العام الثالث.. هيا نذهب إليه".

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وتجاهل النجم النرويجي الرد على مارك كوكوريلا، مدافع إسبانيا وتشيلسي، الذي سخر منه بأغنية في احتفالات تتويج إسبانيا بلقب اليورو.

وغنّى لاعب تشيلسي، حسب الفيديو المتداول: "كوكوريلا يأكل الباييا (طبق إسباني)، كوكوريلا يشرب إستريا (جعة)، هالاند (نجم مانشستر سيتي) يرتجف لأن كوكوريلا قادم (إلى الدوري الإنجليزي)".

وظهر هالاند في 45 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي، وسجل 38 هدفًا، بينما سجل 52 هدفًا في 53 مباراة بموسمه الأول.

ويسافر مانشستر سيتي قريبًا إلى الولايات المتحدة لخوض مباريات ودية قبل بداية الموسم أمام "سيلتك وميلان وبرشلونة وتشيلسي".