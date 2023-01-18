فيديو | هاتريك في شوط واحد .. بداية نارية لسواريز مع جريميو!

حصل على اللقب الأول مع فريقه الجديد

أثبت المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز أن العمر مجرد رقم من جديد، بعد تسجيله هاتريك في الظهور الأول له مع جريميو.

صاحب الـ35 سنة رحل عن أوروبا في عام 2022 لينضم إلى فريق ناسيونال في أوروجواي، قبل الانضمام لصفوف جريميو في يناير الجاري بصفقة انتقال حر.

سواريز احتاج 5 دقائق فقط لافتتاح رصيده التهديفي مع فريقه الجديد، عن طريق التسجيل أمام ساو لويز في بطولة كأس السوبر "ريكوبا جاوتشا".

وفي الدقيقة 32 سجل نجم برشلونة وليفربول السابق هدفه الثاني، قبل إكمال الهاتريك بالدقيقة 38 بتسديدة هوائية مدوية في الزاوية العليا لمرمى الفريق الخصم.

وانتهت المباراة بفوز جريميو بنتيجة 4/1 حيث جاءت جميع الأهداف في الشوط الأول، لينجح بذلك سواريز في مساعدة فريقه على الفوز بأول لقب له هذا الموسم.