فيديو | هاتريك تاريخي.. نجل كلويفرت بطل "إنجاز غير مسبوق" في الدوري الإنجليزي الممتاز

ماذا حدث؟

شهدت مباراة وولفرهامبتون وبورنموث، التي جمعتهما مساء اليوم السبت، واقعة غير مسبوقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الهولندي جاستن كلويفرت نجل الأسطورة الهولندي باتريك كلويفرت، 3 أهداف (هاتريك) في انتصار فريقه بنتيجة (4-2)، ضمن منافسات الجولة 13 من البريميرليج.

وحسب "بي إن سبورتس"، فإن "كلويفرت كتب تاريخًا جديدًا في الدوري الإنجليزي، بعد أن أصبح أول لاعب يسجل هاتريك عن طريق 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة بالمسابقة (في الدقائق 3 و18 و74)".

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ويقدم صاحب الـ25 عامًا مستويات مميزة هذا الموسم مع بورنموث، حيث سجل 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 13 مباراة بالبريميرليج حتى الآن.

بهذا الفوز، رفع بورنموث رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر.